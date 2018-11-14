Казань, 14 ноября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров на совещании в Доме правительства Татарии раскритиковал руководство региона за высокий темп роста смертности населения от новообразований. Он привел данные Минздрава РФ, согласно которым смертность от онкологических заболеваний в регионе выросла на 4%.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия «У Вас рак»

«Это серьезные, самые большие показатели роста в округе, — цитирует Комарова «Реальное время». — Минздрав обращает внимание на этот факт, при том, что серьезные средства вкладываются в здравоохранение и закупку оборудования».

Кроме того, критике подвергся и факт недостаточного обеспечения местами в детских садах детей в возрасте до трех лет. Наиболее остро эта проблема стоит в Казани и Набережных Челнах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале текущего года на заседании в Совете Федерации заместитель министра образования и науки РФ Валентина Переверзева указала Татарию в числе проблемных регионов по обеспеченности местами детей в ясельных группах. Так, при среднем показателе в России 80%, в республике трудности с устройством детей младше трех лет в детский сад испытывают 43% родителей.

За девять месяцев 2018 года относительно того же периода 2017 года рождаемость в Татарии снизилась на 3,4%, а смертность, наоборот, увеличилась на 2,1%. И хотя в республике в целом пока число актов рождений превышает число актов о смерти — на 1296 (35 352 против 34 056), в большинстве районов ситуация обратная. В подавляющем большинстве городов и районов республики регистрация смерти превышает регистрацию рождения. Исключением по итогам января-сентября являются: Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский муниципальные районы и городские округа Казань и Набережные Челны, в которых регистрация рождения превышает регистрацию смерти