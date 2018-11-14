Бишкек, 14 ноября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В столице Киргизии работает 151 школа, в них обучаются свыше 165 тысяч детей и подростков. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, выступая на правительственном часе в республиканском парламенте.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По словам высокопоставленной чиновницы, при этом Бишкеку требуется дополнительно не менее 15 школ. Так как учащиеся 13 школ вынуждены посещать занятия в три смены из-за переполненности учебного заведения.

В свою очередь вице-мэр киргизской столицы Бактыбек Душембиевсообщил, что построить единовременно 15 новых школ крайне сложно, а потому ежегодно в Бишкеке вводят в эксплуатацию по одной новой школе.

Также заместитель главы столичного муниципалитета отметил, что в 30 бишкекских школах были сделаны пристройки для того, чтобы учебные заведения смогли вмещать больше учащихся. Еще в четырех школах прошла реконструкция, а в 22 — сделан капремонт.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Киргизии насчитывается 2 229 школ, в которых обучаются 1 миллион 123 тысячи детей и подростков.

Отметим, что, по данным министерства образования и науки Киргизии, в настоящее время 126 киргизстанских школ работают в три и даже в четыре смены из-за переполненности. Большинство из них располагаются в столице республики и в Чуйской области.