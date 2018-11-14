Вашингтон, 14 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что вошёл в историю клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин забивает гол

«Никто ещё не проводил 1000 матчей за эту организацию. Поэтому я уже навсегда вписан в историю «Вашингтона», — сказал Овечкин.

Напомним, Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. На сегодняшний день на его счету 1020 матчей и 619 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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