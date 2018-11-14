Москва, 14 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рекомендует выдвинувшему идею блицкрига Киева на Москву посоветоваться с Германией, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«Узнал о раскрученном заявлении какого-то украинского активиста, что Киеву нужно брать Москву блицкригом. Я бы рекомендовал авторам этой идеи проконсультироваться по этому поводу у Германии, они такой опыт имеют», — отметил Жириновский.

При этом депутат Госдумы напомнил, что Германия перед своим блицкригом завоевала половину Европы, была одной из самых промышленно развитых стран, и то для нее все закончилось не в Москве, а в Берлине.

«Думаю, в случае Украины подобная попытка закончится так же — в Киеве, а не в Москве, но уйдет на этом гораздо меньше времени. Не четыре года, а пару недель максимум», — указал он.

Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.