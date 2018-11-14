Москва, 10 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Украинские войска лишились истребителя Су-27, он сбит над территорией Харьковской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 мая на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Истребитель Су-27

Российские средства ПВО, уточнил он, сбили самолёт ВСУ в районе города Изюма. Кроме того, за минувшие сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Десять беспилотников ВСУ уничтожены за сутки в районе Авдеевки в ДНР, у населённых пунктов Куземовка, Варваровка в ЛНР, а также у Жеребянок и Ровного в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля российские военные сбили украинский самолёт Су-24 у села Липовка в Артёмовском районе ДНР.