Москва, 14 ноября, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Проекты бюджетов внебюджетных фондов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования — на 2019−2021 годы Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

По расчетам правительства, доход Пенсионного фонда в 2019 году составит 8,267 трлн рублей, из которых 3,319 поступят в виде трансферта из федерального бюджета. Расходы ПФР при этом достигнут 8,532 трлн рублей. Таким образом, бюджет ПФР будет дефицитным — доходы превысят расходы на 265,5 млрд рублей.

Бюджет ПФР рассчитан с учетом продления заморозки накопительной части пенсии на 2021 год. При этом индексация социальных пенсий будет двойной — с 1 января на 7,05% и с 1 апреля на 2,4%. Так как с 2019 года начинается пенсионная реформа, предполагающая увеличение пенсионного возраста граждан РФ, в бюджет ПФР заложено ежегодное увеличение размера пенсий в среднем на 1 тыс. рублей.

Правительство также прописывает, что размер материнского капитала в 2019 году составит 453,026 тыс. рублей, а к 2021 году вырастет до 489,051 тыс. рублей.

В Фонд социального страхования (ФСС) в 2019 году поступит 753 млрд рублей. Бюджет фонда будет профицитным — расходы составят 741 млрд рублей, что на 11,9 млрд рублей меньше, чем доходы.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2019 году достигнут 2,098 трлн рублей. При этом потратить из него планируется 2,190 трлн рублей, что на 92,2 млрд рублей больше, чем поступит в фонд. В эти расходы заложено в том числе 12,3 млрд рублей на увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала в связи с указом президента РФ Владимира Путина. Кроме того, еще 70 млрд рублей в 2019 году уйдет на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.