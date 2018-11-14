Калуга, 14 ноября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В Калуге 14 ноября было продлено соглашение о сотрудничестве между Городской думой и калужским филиалом Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, подписи под документом поставили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и директор филиала РАНХиГС Павел Самылов.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги В Городской думе для студентов прошла деловая игра «Проектогенерация»

«Благодаря этому соглашению, наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень, — подчеркнул Александр Иванов. — В академии проводится переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, студенты РАНХиГС, в свою очередь, получают навыки практической работы в представительном органе, постигают все тонкости системы местного самоуправления. Регулярно проводится совместная научно-практическая конференция «Моя Калуга — вектор в будущее», проекты, представленные в ходе конференции, важны для дальнейшего развития нашего города.

Павел Самылов также отметил важность сотрудничества академии и Городской думы Калуги.

«Благодаря взаимодействию с городской думой мы имеем возможность апробировать наши проекты, работать над решением проблем развития города, скорректировать учебные планы и направления деятельности», — подчеркнул директор калужского филиала РАНХиГС.

Также в этот день в Городской думе для студентов академии прошла деловая игра «Проектогенерация». В составе экспертной комиссии результаты деловой игры оценивали глава городского самоуправления Александр Иванов и преподаватели РАНХиГС.

Перед студентами стояла задача разработки алгоритмов проектной деятельности в решении проблем развития города. Участники игры были разбиты на пять команд, в состав одной из них вошли члены молодёжной палаты при городской думе. Студентам предстояло примерить на себя роли руководителей управления образования, физической культуры и спорта, социальной защиты, городского хозяйства и городской думы, и подготовить соответствующие проектные решения.

Представленные участниками игры проекты предусматривали обеспечение эффективной обратной связи населения с аварийными службами, создание единого образовательного интернет-портала, доступного для маломобильных групп населения, создание мобильного приложения для ознакомления с достопримечательностями города и внедрения социальных карт для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Набрав максимальное количество баллов, первое место поделили проект внедрения социальных карт «Вместе проще» и проект создания мобильного приложения, позволяющего ознакомиться с достопримечательностями Калуги и увидеть, как изменялся облик города в разные исторические эпохи. Глава городского самоуправления Калуги поблагодарил участников аналитической игры за творческий подход к решению поставленных задач.

«В настоящее время большое внимание уделяется внедрению в органах государственной власти и местного самоуправления принципов проектного управления, повышению эффективности управленческой деятельности, — сказал Александр Иванов. — Уверен, что «Проектогенерация» станет полезным опытом для студентов РАНХиГС, многие из которых в дальнейшем пополнят ряды государственных и муниципальных служащих. Калуге сейчас крайне необходимы высококвалифицированные специалисты в области муниципального управления, финансов, экономики и городского хозяйства. Благодаря Калужскому филиалу Академии народного хозяйства и государственной службы наш город будет обеспечен этими специалистами».

Награды победителям игры будут вручены на ближайшем заседании городской думы.