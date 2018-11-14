Оренбург, 14 ноября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области дан старт промышленной эксплуатации Сорочинской и Новосергиевской солнечных электростанций. Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбуржья.

Солнечная батарея

«Альтернативная энергетика — это взгляд в будущее! Оренбургская область является лидером России в сфере солнечной энергетики. Это одно из ключевых направлений нашей работы. Каждый проект «зелёной» энергетики — это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической безопасности области», — сказал губернатор Юрий Берг на открытии комплекса.

Новые СЭС, построенные в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии, станут первыми элементами инвестиционной программы «Т Плюс» в области возобновляемой энергетики «Солнечная система».

Сорочинская солнечная электростанция (СЭС «Уран») мощностью 60 МВт стала самым мощным объектом фотовольтаики, построенным в России. Станция занимает площадь в 120 гектаров. Здесь размещено более 200 тысяч фотоэлементов.

Новосергиевская солнечная электростанция (СЭС «Нептун») мощностью 45 МВт стала вторым по величине таким объектом в России. Ее площадь — 92 гектара, на которых установлено свыше 150 тысяч фотоэлементов.

Станции позволяют «запитать» порядка 10 тысяч частных домохозяйств. Мощности достаточно, чтобы покрыть нагрузку Новосергиевского района и Сорочинского городского округа в полном объеме. В год новые станции будут экономить 40 тысяч тонн условного топлива — это почти 500 цистерн мазута. Основные элементы обеих СЭС — российского производства. Фотоэлементы произведены на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

Строительство обоих объектов началось в феврале 2018 года, первоначально запустить их планировалось в начале 2019 года. Таким образом, пуск осуществлён с опережением графика. Стоимость проектов составила 10 млрд рублей. До 2022 года «Т Плюс» планирует инвестировать в возобновляемые источники энергии ещё 8,5 млрд рублей и вывести на оптовый рынок еще 70 мегаватт «солнечной мощности».

Сегодня в Оренбургской области работают семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. К 2020 году суммарная мощность всех построенных в Оренбуржье солнечных электростанций должна превысить 250 мегаватт.