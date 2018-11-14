Москва, 15 ноября, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Каковы основные изменения военной техники и структур, на которые делают ставку практически все серьезные игроки, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Использование современных систем ведения войны уже сейчас подтвердило высочайший рост эффективности боевых действий при условии оснащения войск современной техникой, а в дальнейшем эта тенденция будет только расти. Комбинация нескольких факторов, имеющих решающее значение, позволяет минимальными силами справляться с численно намного превосходящим противником, использующим классическое оружие ХХ века.

К важнейшим из направлений развития военной технической мысли можно отнести автоматизированные системы управления войсками, высокоточные боеприпасы, беспилотные системы и, разумеется, способы борьбы со всем перечисленным арсеналом. Те же «яркие звезды» новостных лет, вроде лазерного или импульсного оружия, пока до сих пор не вышли из области предполагаемой эффективности, реальными достижениями не подкрепленных. Из важного наследия ХХ века стоит упомянуть принцип ядерного сдерживания, который не удается сдвинуть никакими техническими новинками современности.

Читайте статью Как изменят мир военные технологии будущего? и другие материалы Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.