Горняк, Алтайский край, 14 ноября, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Алтайские правоохранители известили о начале проверок после появления скандального видео, снятого, по некоторым данным, в городе Горняке Алтайского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео, опубликованного на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю Алтайские полицейские избивают мужчину на костылях

На кадрах видно, как люди в полицейской форме садятся во внедорожник и, перед тем как захлопнуть дверь автомобиля, толкают стоящего на костылях мужчину. Далее следует ещё более невероятное: когда лежащий на снегу больной человек дотягивается и бьёт по джипу костылём, на подмогу полицейским прибегают их товарищи, которые пинают мужчину с костылями и оттаскивают его на обочину.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю незамедлительно зарегистрирован материал доследственной проверки, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников полиции, применившим к мужчине физическую силу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.