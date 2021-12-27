Киев, 14 ноября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. 13 ноября украинское государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» по результатам тендера подписало очередной контракт с немецкой компанией Nukem Technologies Engineering Serviss GmbH. Немецкие специалисты поставят на Хмельницкую АЭС установку фрагментации и сортировки отходов комплекса по переработке радиоактивных отходов, сумма контракта составила 3,69 млн евро. В сентябре эта же немецкая компания поставила на Хмельницкую АЭС две другие установки для того же комплекса на сумму 17,69 млн евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Несмотря на многочисленные санкции и напряженные отношения между Украиной и России, в секторе атомной энергетики продолжается успешное сотрудничество в так называемых «чувствительных отраслях». Напомним, что 100% акций Nukem Technologies Engineering Serviss GmbH принадлежат «Атомсторойэкспорту», структурной единице государственной корпорации по атомной энергетике Росатом.