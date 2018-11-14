Владикавказ, 14 ноября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В Северной Осетии решено отправить на главную елку в Москву 36 детей. Из них семеро — школьники из Владикавказа, еще 29 человек — из районов республики, передает ГТРК Алания.

tpsdave Новогодняя елка

Среди тех, кому посчастливиться побывать на новогоднем представлении в Кремле, отличники учебы, победители различных олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов. Будут также выделены места для воспитанников детских домов и интернатов. Попадут на кремлевскую елку и дети из социально незащищенных семей, а также дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей.

В программу поездки в Москву для школьников из Северной Осетии будут включены экскурсии по столице и ее достопримечательностям и культурным центрам.

Напомним, в 2017 году из Северной Осетии в Москве побывали на новогодних праздниках также 36 детей. Они отправились в столицу на специальном поезде вместе с их сверстниками из других субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В программе путешествия также, кроме елки в Кремле, были мемориальный музей космонавтики, московский планетарий, цирк на Цветном бульваре.

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