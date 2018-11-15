Киев, 15 ноября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. На украинской железной дороге набрала силу нехорошая тенденция — воровство из грузовых поездов. На Одесской железной дороге пришлось завести, в сущности, военизированную охрану для грузов, а недавно в Днепропетровской области задержали преступную группу, которая за год украла 260 тонн угля (при том, что 1 тонна в рознице стоит $250−280) прямо с движущихся поездов. Что еще происходит в инфраструктурной сфере Украины, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Транспортный коллапс

По словам ответственного за пассажирские перевозки «Укрзализници» Александра Красноштана, имеет место исторический рекорд: пассажиропоток с Украину в ЕС превысил таковой в Россию. Звучит сомнительно, цифр Красноштан не привел и к тому же оставил без уточнения, что число идущих в Россию поездов стало в принципе меньше, и пассажиры пересели на автобусы. Статистика говорит сама за себя: если в 2013 году в РФ поездом поехали 4,5 млн человек, то в 2017-м — только 900 тысяч, а за первые семь месяцев текущего года — и вовсе 454 тысячи. При том, что украинцы не стали меньше ездить в Россию, и только за прошлый год разными видами транспорта в нее добрались 4,3 млн человек.

А что же внутреннее сообщение? Экс-заместитель министра инфраструктуры, эксперт по транспорту Александр Кава полагает, что, Киев того и гляди начнет напоминать Индию, где пассажиры ездят на крышах поездов. Живой пример случился в конце октября в отдаленном районе Киева — Троещине, где электричка опоздала на час и приехала с четырьмя вагонами вместо шести, в результате чего, рассказывают очевидцы, спешащие на работу граждане уцепились за электричку снаружи. А ведь деньги есть:

«Очень жаль, что, имея такие финансовые возможности, как Киев с годовым бюджетом в 50 млрд грн, городские власти не уделяют должного внимания решению транспортных проблем города, — говорит Кава. — Хотя именно эти вопросы могут существенно повысить уровень жизни горожан и позволить им экономить самый ценный ресурс — время».

Читайте статью «Вам приготовят особое место в аду»: транспортный коллапс в Киеве и другие материалы Андрея Стеценко об украинской экономике.