Брянск, 14 ноября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. К реализации проекта по повышению производительности за счет применения более эффективных технологий управления производством приступили специалисты Брянского автомобильного завода, сообщает 14 ноября пресс-служба предприятия.

Baz32.ru Производственный процесс на БАЗ

В числе главных направлений этой работы БАЗ определил: сокращение времени производственных процессов, увеличение загрузки оборудования и персонала, поиск и мобилизация скрытых резервов, повышение уровня культуры производства, сокращение потерь, мотивация наиболее способных сотрудников.

«Задачи переделывать технологический процесс, который выстраивался годами, в планах нет. Первостепенная задача — найти лежащие на поверхности проблемы, которые могут сдерживать производственный цикл, и постараться их исключить», — пояснили на заводе.

Отмечается, что повышение производительности проходит в рамках «Программы мероприятий по реализации бережливого цикла сложных технических систем на 2017−2020 гг.».

Брянский автозавод (в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» с 2015 года) — одно из ключевых серийных автомобильных производств России — единственное предприятие способное обеспечить полный жизненный цикл специальных колесных шасси и тягачей (СКШТ) высокой проходимости.

Читайте также: Брянский автозавод представил колесные шасси для Крайнего Севера