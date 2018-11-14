Квебек, Канада, 14 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Goodfon.ru Хоккейная шайба

В составе российской команды шайбы забросили Никита Шашков, Иван Муранов, Дмитрий Завгородний, Кирилл Слепец и Иван Чехович. В составе канадской команды отличился Пьер-Оливье Жозеф.

Отметим, что матчи проходят в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг. В предыдущем матче сборная России обыграла OHL со счётом 4:0.

Сборная QMJHL — Сборная России — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).