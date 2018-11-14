Пекин, 15 ноября, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Позднесоветская традиция приравнивания китайского пути развития с опорой на учение Мао к троцкизму являлась попыткой закрыть глаза на очевидные проблемы, закономерно постигающие социалистическую страну. КПСС поплатилась за такой подход гибелью СССР. В чём тут заключается верная позиция китайских коммунистов, получившая подтверждение практикой, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

Уже в начале ХХ века стали заметны изменения в ядре капиталистической системы, приведшие классический капитализм к империалистической форме. Империалистическая форма эксплуатации колоний и подкупа собственного населения подачками, образованными из прибылей, извлеченных в других странах, во многом закрыла проблему революции в наиболее развитых капстранах.

Тем самым перед классическим марксизмом встал вопрос о необходимости развития собственной теории — сможет ли человечество продолжить движение в сторону улучшения общественной формации, или ему суждено до бесконечности служить капиталистическим группировкам. Капитализм же неспособен успокоиться, даже переделав мир под себя: различные его группировки раз за разом вступают в борьбу, вовлекая мир в новые войны.

В рамках ленинской логики, после провала революции в странах Европы надеяться следует на изменения в странах Востока, традиционно являющихся объектом колониальных устремлений развитого капитализма. Троцкий же настаивал на том, что на западных революционных течениях рано ставить крест, одновременно критикуя после смерти Ленина Советский Союз за бюрократизацию, не останавливаясь даже перед сотрудничеством с открытыми врагами СССР. Так кто же из теоретиков оказался прав и о чём нам говорит практика нынешнего политического состояния мира?

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