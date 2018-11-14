Астана, 14 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных из Казахстана через системы денежных переводов, составил 437,6 млрд тенге ($1,17 млрд), что на 26,1% больше, чем годом ранее. Об этом 14 ноября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

Наибольший объем денежных переводов приходится на Россию — 168,5 млрд тенге ($449 млн), что на 27,2% больше, чем в январе — сентября 2017 года. В Узбекистан отправлено 84,6 млрд тенге ($225 млн), что на 29,4% больше, чем годом ранее. Объем переводов в Турцию вырос на 90%, до 48,8 млрд тенге ($130 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем денежных переводов внутри Казахстана составил 57,2 млрд тенге ($115 млн по курсу на 26 октября). За отчетный период из-за рубежа в Казахстан направлено 225,5 млрд тенге ($694 млн по курсу на 26 октября).