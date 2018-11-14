Дамаск, 14 ноября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. После подхода подкреплений в район вулканического плато Аль-Сафа сирийские военные начали наступательную операцию позиции террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наступление было возобновлено сегодня утром, 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В авангарде наступления идут подразделения 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии. После интенсивного ракетно-артиллерийского обстрела и ударов авиации по позициям исламистов сирийским военным удалось добиться прогресса и захватить несколько точек сопротивления боевиков. Так, САА приблизилась к горе Аль-Сафа, стратегической высоте в данном районе.

ИА REGNUM ранее сообщало , что сирийские войска начали применять в этом районе тяжелые РСЗО «Голан-1000». Реактивный снаряд данной системы весит около пятисот килограмм. Они предназначены для разрушения мощных укреплений противника.

Ранее сирийская армия уже была на этих рубежах и смогла достичь южного периметра горы, но позже была вынуждена отступить в результате контрнаступления террористов.

В настоящее время сирийские войска работают над расчисткой оставшихся опорных пунктов вокруг горы Аль-Сафа для того, чтобы окружить район и заставить боевиков либо сдать свои последние позиции, либо отрезать их от поставок воды и продовольствия.

Руководство операцией в данном регионе идет с помощью российских военных советников, принимают участие и силы специальных операций ВС РФ.

Горный регион Аль-Сафа на северо-востоке провинции Сувейда находится под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2015 года.