Киев, 14 ноября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. По состоянию на 14 ноября на Украине без центрального отопления остаются жители Херсона, Смелы и Коцюбинского. По мнению экспертов, срыв отопительного сезона произошел из-за политических и экономических факторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

В частности, политический эксперт Василий Мокан считает, что «Нафтогаз» не выдает городам право на получение газа по политическим мотивам.

«Безусловно, в газовых отношениях всегда присутствует политика. Нельзя говорить, что в деятельности «Нафтогаза» нет политики, хотя превалирует все-таки экономический аспект… Накануне выборов власть будет делать все возможное, чтобы в регионах не было проблем с прохождением отопительного сезона, поскольку это моментально бьет не сколько по рейтингах местной власти, сколько по центральной», — рассказал Мокан в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь политический эксперт Валентин Гладких отметил, что в отключении населенных пунктов Украины от газа нет политического контекста, есть исключительно экономический — компания «Нафтогаз Украины» пытается усилить свое монопольное положение.

«Нафтогаз» пытается выстроить вертикально интегрированную компанию. Более того, пытается убрать с рынка облгазы, которые делают невозможным монопольный статус «Нафтогаза» на этом рынке. «Нафтогаз» получил карт-бланш, чтобы вести себя так, как он себя ведет сейчас», — рассказал Гладких.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября горсовет Херсона обвинил Киев в «самоустранении» от принятия необходимых управленческих решений, которые привели к срыву отопительного сезона в городе. В горсовете напомнили, что Херсонская ТЭЦ, которую «Нафтогаз» отключил от газа из-за долгов, является государственным предприятием (в управлении Фонда госимущества Украины). При этом правительство вовремя не назначило руководство ТЭЦ. Кроме того, власти Херсона заявили, что сложившаяся ситуация вызвала «значительную социальную напряженность среди населения города, что вызывает недоверие к органам власти».

Напомним, Киев сорвал запуск отопительного сезона в городах Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское, Шепетовка и других населенных пунктах Украины. 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали.

По данным пресс-службы «Криворожгаза», в заложниках удерживался технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка. 13 ноября «Нафтогаз» подал газ на все котельные г. Кривой Рог.