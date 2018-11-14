Барнаул, 14 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Саратовский депутат Николай Бондаренко, намеревающийся после месяца «министерской» диеты обратиться в Госдуму РФ с предложением об увеличении прожиточного минимума, сформулировал правильные посылы, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги «прожиточного» эксперимента коллеги из Саратова, она в частности, отметила:

Генри Таннер. Благодарные бедные. 1894

«Положительно отношусь к таким действиям депутатов и иных наделенных полномочиями лиц. Именно подобные «выходки» — в хорошем смысле слова — позволяют понять сытому голодного и придать громкости проблеме. Безусловно, инициативы должны прорабатываться качественно и без популистских перекосов. Посылы депутат сформировал, на мой взгляд, верные.

Но надо понимать, что на сегодня система не справляется и с двенадцатитысячным МРОТом (который сравнивается с прожиточным минимумом). Кругом наблюдаем срезание ставок, отказ от трудовых договоров в пользу гражданско-правовых и других. Важно наладить экономическую, налоговую и бюджетную политику на социальный лад, что и позволит решить вопрос повышения цифровых значений и потребительской корзины, и прожиточного минимума».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутат-коммунист Саратовской областной Думы Николай Бондаренко был участником спора с теперь уже бывшим министром труда Натальей Соколовой, утверждавшей, что на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей пенсионер может полноценно питаться. После того как этот диалог получил широкий общественный резонанс, чиновница ушла в отставку, а народный избранник решил на личном примере убедиться в доводах Натальи Соколовой.

Правда, уже после первой недели Николай Бондаренко заявил о плохом самочувствии и резком похудении. Подводя итоги своего эксперимента, он отметил, что намерен выйти с инициативой об увеличении прожиточного минимума с 3,5 до 10 тысяч рублей.