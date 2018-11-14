Воронеж, 14 ноября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Пятилетний ребенок и 26-летний мужчина погибли при пожаре в поселке Таврово Левобережного района Воронежа утром 14 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Елена Мануковская. Следственные органы начали проверку.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

Пожар произошел в частном доме по улице Доковая. Хозяева дома, 60-летний мужчина и 54-летняя женщина, успели выбраться из горящего дома. Уже после тушения пожара на месте сгоревшего дома были найдены тела еще двоих жильцов — пятилетнего ребенка и 26-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки.

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас ведутся опросы очевидцев. Также, для установления точной причины пожара, назначена пожаро-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская, которая позволит установить точную причину смерти ребенка и мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Волгоградской области в результате пожара в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья, погибли двое малышей — двухмесячные близнецы.