Тбилиси, 14 ноября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. «Победу во втором туре выборов президента Грузии одержит кандидат от «Единого национального движения», сообщила телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Edison Research. Эта компания по заказу этой же телекомпании проводит исследования перед каждыми выборами в Грузии.

Ministério das Relações Exteriores Григол Вашадзе

На этот раз опрос был проведен среди 2 тысяч избирателей. Телекомпания предложила зрителям три разных варианта рейтингов кандидатов, которые составили исследователи Edison Research.

Один рейтинг зафиксировал ту поддержку, которую кандидаты в президенты набрали в первом туре выборов. На вопрос, за кого они голосовали в первом туре, 28 октября, 34% респондентов назвали поддержанного правящей партией кандидата Саломе Зурабишвили, 33% — кандидата от ЕНД Григола Вашадзе, 8% — Давида Бакрадзе, 5% — других кандидатов, остальные не знали или не пожелали отвечать на вопрос.

Далее исследователи поинтересовались, за кого будут голосовать избиратели во втором туре. Зрителям предложили результаты опроса без аллокации и с учетом аллокации. Без аллокации Григол Вашадзе набрал 38%, а Саломе Зурабишвили — 34%, 10% заявили, что ни за кого голосовать не будут, 18% отказались отвечать на вопрос.

Еще один рейтинг исследовательская компания составила в результате полной аллокации и заключила, что Григол Вашадзе во втором туре одержит уверенную победу, набрав 56% голосов. Саломе Зурабишвили же получит лишь 44%.

Данные результаты совпадают с заявлениями лидеров «Единого национального движения», с интересами которого в Грузии связывают деятельность телекомпании «Рустави-2».

Напомним, что выборы президента Грузии проходили 28 октября. Так как ни один кандидат не смог набрать достаточного для победы количества голосов (50%+1 голос), состоится второй тур, в который вышли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Ожидается, что дату второго тура ЦИК Грузии назовет сегодня, после заседания, на котором подведет окончательные итоги 1-го тура и примет ряд постановлений. Оппозиция уже заявляет, что правительство Грузии собирается назначить второй тур на 28 ноября, на рабочий день, чтобы не позволить своим оппонентам проголосовать за Григола Вашадзе. Первым такую информацию о назначении голосования на обычный рабочий день в очередном видеообращении к своим сторонникам в Грузии распространил экс-президент Михаил Саакашвили.

Правящая партия пока своих исследований данным Edison Research и ЕНД не противопоставила, но можно ожидать, что в ближайшее время опубликует ответные опросы, которые засвидетельствуют победу поддержанного «Грузинской мечтой» кандидата.