Нижний Тагил, Свердловская область, 14 ноября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Сирийская делегация осталась впечатлена гражданской техникой, которую выпускает Уралвагонзавод. Для тестирования тракторов представители Сирии выполнили в условиях бездорожья подъем, разворот и экстремальное торможение, сообщает 14 ноября пресс-служба предприятия на странице Вконтакте.

chtz- uraltrac.ru Бульдозер Б11

«Особенно понравился бульдозер Б11. Эта машина признана бестселлером челябинского тракторного завода», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что российский бульдозер выпускается в нескольких вариантов с разной комплектацией дополнительного навесного оборудования. В новой версии он оснащается электронным управлением, поэтому вместо привычных рычагов в кабине установлены «компьютерные» джойстики.

Некоторые маневры сирийских трактористов завод представил на видео.

Читайте также: Уралвагонзавод доработал вездеход ДТ-30 для ремонта ЛЭП на Крайнем Севере