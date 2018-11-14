Астрахань, 14 ноября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Главой администрации Астрахани на заседании гордумы 14 ноября был избран исполняющий обязанности областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов. Как сообщила пресс-служба гордумы, именно его кандидатуру на голосовании поддержало большинство депутатов.

Astrobl.ru Радик Харисов

В финал конкурса вместе с Харисовым вышел исполняющий обязанности руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области Андрей Бодаговский. В ходе открытого голосования большинство депутатов — 27 человек — поддержало кандидатуру Радика Харисова. С ним заключат контракт на два года.

«Работа конкурсной комиссии была серьезной: мы подробно рассматривали все программы кандидатов, чтобы отобрать двух. И сегодня депутаты задавали претендентам точечные вопросы, получая на них конкретные ответы. Я очень рада, что у нашего города появился новый управляющий, и уже с завтрашнего дня, когда будут готовы документы, мы начнем с ним активно работать», — рассказала глава Астрахани Алена Губанова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вакансия сити-менеджера в Астрахани образовалась после отставки Олега Полумордвинова, возглавлявшего администрацию города с 2015 года. Кроме Харисова и Бодаговского, на пост претендовали предприниматель Данила Ивашкович, депутаты облдумы Тимофей Щербаков и Ренат Уталиев и депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

После собеседований конкурсной комиссии в кандидатами Шеин заявил о необходимости вернуть прямые выборы мэра. Он посчитал несправедливым тот факт, что оба кандидата-финалиста, в отличие от коллег, не опубликовали свои программы развития города в открытом доступе.