Берлин, 14 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Обсуждение темы создания общей армии позволяет лидерам ЕС вернуться к интеграционной повестке и дистанцироваться от США, но ввиду отсутствия решения и забюрократизированности ЕС до конкретики в ближайшие годы не дойдет, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 14 ноября, политолог Валентин Бианки, комментируя возможность создания общеевропейской армии.

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Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в целом поддержала инициативу Эммануэля Макрона о создании армии ЕС. Президент Франции объяснил свое предложение стремлением снизить зависимость Европы от США, а также «защититься от Китая, России и даже США».

Известный тезис Дональда Трампа о том, чтобы «сделать Америку снова великой», подразумевает в том числе и избавление от нагрузки, которая полагается излишней. В том числе и от полноты ответственности за своих партнеров по НАТО.

В самом Евросоюзе мы видим дезинтеграционные тренды, в том числе во Франции и в Германии. Простые призывы к единству, тем более — в экономической сфере, были бы политически невыигрышны.

А вот логика «давайте защищаться вместе, потому что Америка нас не защитит», обладает определённой притягательностью. Она позволяет одновременно вернуться к интеграционной повестке и дистанцироваться от США.

Но все это пока — незначительные шажочки. Учитывая забюрократизированность ЕС, создание единой армии осуществлялось бы не один год даже при наличии политического решения. А пока решения нет, тем более можно предполагать, что в ближайшие годы никакой конкретики не будет», — отметил Бианки.