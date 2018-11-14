Нижний Новгород, 14 ноября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области в третьем квартале 2018 года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья относительно первого квартала выросла на 1,1% — с 58 372 до 59 019 рублей. Почти на 400 рублей в среднем в регионе подорожал и «вторичный» квадратный метр, до 61 326 рублей. Самый доступный «квадрат» в Приволжском федеральном округе по итогам третьего квартала на первичное жильё оказался в Марий Эл — 34 750 рублей, а на вторичное — в Чувашии (35 043 рубля). Росстат подвёл итоги средних цен на жильё в регионах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Www.gks.ru Стоимость жилья в ПФО

В целом по Поволжью средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья была на уровне 47 318 рублей относительно 45 835 рублей в первом квартале. За вторичное жильё в среднем просили 47 120 рублей при цене первого квартала 46 328 рублей. В Нижегородской области цена первичного «квадрата» в третьем квартале практически сравнялась со вторичным жильём — 59 019 рублей против 61 326 рублей. А, например, в Чувашии разрыв между этими сегментами достаточно существенен — 42 582 рубля на первичном и 35 043 рубля на вторичном. Схожая картина и в Пермском крае, но здесь, наоборот, первичное жильё дешевле вторичного — 46 621 рубль против 52 976 рублей. А вот в Пензенской, Самарской и Саратовской областях стоимость квадратного метра в обоих сегментах практически сравнялась. Жителям Пензы в третьем квартале в новострое предлагали квартиры по цене квадратного метра 40 331 рубль, когда как цена «вторички» — 40 148 рублей. В Самаре соотношение было 44 073 против 43 647 рублей, а в Саратове — 37 006 против 36 737 рублей.

Самыми дорогими новостройками помимо Нижегородской области могли «похвастаться» Татария — 59 225 рублей и Башкирия — 57 041 рубль. Самое доступное жильё в этом сегменте было в Марий Эл — 34 750 рублей, Саратовской области — 37 006 рублей и Оренбургской области — 38 653 рубля. Недорогими квартирами на вторичном рынке в третьем квартале в ПФО можно было обзавестись в Чувашии — 35 043 рубля, Марий Эл — 36 497 рублей, Саратовской области — 36 737 рублей. Самая дорогая вторичная жилая недвижимость помимо Нижегородской области была в Татарии — 61 454 рубля, Башкирии — 53 075 рублей и Пермском крае — 52 976 рублей.

Напомним, по данным экспертов, из жителей регионов ПФО чаще всего жильём в столице России и Подмосковье интересуются жители Башкирии, занявшие в рейтинге спроса третье место, — 5,5% и Татарии — 3,5%.

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