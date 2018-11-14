Ярославль, 14 ноября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Поведение депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского, который предлагал отменить пенсии и систему ОМС, обсудят на ближайшем заседании фракции «Единая Россия» в муниципалитете. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Фото страницы Дмитрия Петровского в Facebook Дмитрий Петровский

Дмитрий Петровский взорвал соцсети своим и заявлениями о необходимости отменить пенсии. Ему и «Единой России» люди писали гневные комментарии в соцсетях. Петровский не является членом партии, но входит во фракцию в муниципалитете.

В следующий понедельник у нас будет заседание фракции, где мы будем обсуждать текущие вопросы, а так же вопрос о дисциплине во фракции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Ефремов предполагает, что это будет обмен мнениями, как должны вести себя члены фракции. Причем будет обсуждаться даже не личное мнение депутата о пенсиях — право на высказывание позиции председатель муниципалитета признает. Артур Ефремов считает, что надо обсудить дальнейшие комментарий в соцсетях, где Дмитрий Петровский агрессивно отвечал своим критикам и, в частности, назвал их идиотами и имбецилами.

Дмитрий Петровский сказал, что не боится предстоящего «фракционного суда» и надеется, что произойдет конструктивный обмен мнениями с коллегами.

У них может быть свое мнение, у меня свое. Мы можем высказывать их. Я считаю это нормальным, разумный диалог. Когда люди разумны, то они между собой дискутируют. Мое мнение такое, и я считаю, что оно идет больше на пользу партии и фракции. Я уже говорил, что сам из фракции не собираюсь уходить. Если же фракция решит, что я как-то не соответствую ее подходу к политической жизни, то фракция меня исключит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Ранее Дмитрий Петровский заявлял, что может сложить депутатские полномочия стоит на грани выхода из фракции. Недавно он высказывал недовольство назначением Владимира Волкова и.о. мэра Ярославля и грозился выйти из фракции. Тогда скандал удалось замять.