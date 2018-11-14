Кингисепп, Ленинградская область, 14 ноября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Ленинградской области раскрыло подробности того, как сотрудник Росрыболовства в Кингисеппском районе Ленобласти обеспечивал прикрытие для браконьеров, незаконно добывавших атлантический лосось (семгу) сетями в реке Нарва.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Семга, изъятая у браконьеров в Леннобласти

Как сообщалось 9 ноября, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали группу браконьеров, ловивших ценную рыбу. Организатором группы оказался старший инспектор Кингисеппского отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источника ИА REGNUM, подозреваемого зовут Руслан Матвеев.

По версии следствия, с октября 2017 по октябрь 2018 года мужчина неоднократно предупреждал браконьеров о дате, времени и месте проведения рейдов правоохранительных и контролирующих органов. Задержанный старший инспектор по ходатайству следствия решением суда заключен под стражу.

«Следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в ближайшие дни арестованному будет предъявлено соответствующее обвинение», — отметили 14 ноября в СУ СКР по Ленобласти.

Следствие также проверит подозреваемого на причастность к совершению других эпизодов преступной деятельности.

Для справки: семга — красная рыба с нежным мясом и богатым вкусом. Рыба богата легкоусвояемыми белками, что в сочетании с низким содержанием углеводов делает ее подходящей для здорового питания.