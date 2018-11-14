Ярославль, 14 ноября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России от Ярославской области Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») получил Всероссийскую литературную премию имени Алексея Константиновича Толстого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам победитель.

Сайт «Справедливой России» в Ярославской области Анатолий Грешневиков

Награду Анатолий Грешневиков был награжден за изданную в этом году книгу «Сто сорок писем Василия Белова». Ярославский эколог, писатель 30 лет дружил с писателем Василием Беловым, умершим шесть лет назад.

Я не ожидал, что книга получит такую престижную премию. В наше время, когда почти никто ничего не читает, да еще за русскую книгу, за русского писателя получить награду… Мы 30 лет дружили с Василием Ивановичем Беловым, ездили в горячие точки вместе, были вместе в расстрелянном парламенте. По ярославской земле много поездили и за это время друг с другом встречались, переписывались, и в архивах нашлось 140 писем. Время, говорят, лечит, но оно же и убивает — рукописи горят, все забывается. Чтобы сохранить для истории память о Василии Белове я решил эти письма опубликовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы всех созывов Анатолий Грешневиков.

В книге Грешневиков даёт свои комментарии к письмам, которые рассказывают читателям о произошедших событиях и упоминаемых людях.