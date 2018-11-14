Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Петербурге вручили медаль «За спасение жизни» 13-летнему Владиславу Изотову, который вывел свою прабабушку из горящей квартиры. Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Решение наградить школьника принял высший совет Российского союза спасателей 12 октября. Медаль Изотов получил из рук спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова и члена Совета Федерации Андрея Кутепова.

«Мы сегодня чествуем, казалось бы, ребенка, совсем юного мальчика, но, на самом деле, перед нами настоящий герой и мужчина. 13 лет — это не тот возраст, когда принято ожидать от человека совершения подвига. Да и не каждый взрослый способен сохранить хладнокровие и выдержку в ситуации, в которой оказался Владислав. Вернувшись из школы, он обнаружил свою квартиру в огне. Молодой человек не растерялся, вывел свою прабабушку из квартиры и начал тушить возгорание. Смелым помогает судьба. Мы сегодня чествуем настоящего гражданина», — сказал Макаров.

Он напомнил, что 14 ноября в России отмечают День призывника. Спикер выразил удовлетворение тем фактом, что стране есть люди, которые намерены связать свою жизнь «именно с вооруженными силами и защитой родины».

«Есть те, кто не уклоняется от службы. А то у нас тут, знаете как, в Законодательном Собрании — были отдельные присутствующие журналисты, которые бегают от армии до сих пор. Спасибо тебе, Владислав», — сказал Вячеслав Макаров.

Школьник при получении медали объявил, что решил в будущем стать спасателем.