Барнаул, 14 ноября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Использование личных связей и соцсетей при трудоустройстве — это классическое отражение сегодняшней действительности, отсутствие привычных для советского общества четких социальных лифтов, считает известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование относительно самых надёжных способов трудоустройства, проведённое холдингом «Ромир», он в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Сегодня и государство и общество вошло в мир конкурентных отношений и поэтому безусловно на первое место вышли личные и родственные связи для продвижения по карьерной лестнице. Хотя государство вроде бы декларирует «конкурсный» отбор на государственную службу. Но здесь много забавных эпизодов знаю.

Один из них — классический — рассказываю студентам: Вдруг Алтайский краевой Совет народных депутатов объявляет конкурс на должность консультанта в комитет по здравоохранению. Я уговорил одного главного врача подать документы. Но мне передали, что начальство хотело бы видеть в законодательном органе того, кто понимает в юриспруденции. Тогда я уговорил друга-юриста подать документы, но мне сообщили, что он всего лишь юрист, и в медицине не понимает. Я тогда уговорил моего ученика, имеющего и медицинское и юридическое образование подать документы. И вот ждем результаты конкурса. Но конкурсная комиссия вынесла решение — победителем конкурса оказалась жена одного депутата Госдумы, которая не была ни медиком, ни юристом, но давно работала в аппарате.

Поэтому сегодня конкурсные процедуры на госсулужбу это формальность и фикция. Еще пример — мой друг Андрей Ляпунов выиграл конкурс на должность руководителя информационно-аналитического отдела… Он прекрасный информационщик, но аналитика это другая профессия… Явно решение принималось «аппаратно», а там правило — он не должен пострадать в зарплате после того как услышал намек начальника и «добровольно» подал заявление об уходе с прежней должности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир» выяснилось, что самым надёжным способом устроиться на новую работу респонденты считают личные связи: 65% принявших участие в опросе, указали, что используют контакты среди родственников и друзей. На второе место вышли соцсети — таким образом работу искали 24% респондентов. 18% доверили подбор нового места службам занятости.