Киев, 14 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Российский сценарий был сорван, заявил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Так чиновник прокомментировал не состоявшуюся встречу Порошенко и иерархов канонической Украинской православной церкви.

Цеголко также рассказал, что Порошенко встретился с несколькими представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание на Украине автокефальной церкви, подчинённой Константинопольскому патриархату:

«Представители группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины», — заявил он.

Неназванные священнослужители пожаловались Порошенко на беспрецедентное давление, а президент в свою очередь пообещал защитить их право выбора церковной юрисдикции.

На данный момент известно о том, что на мероприятии присутствовали минимум три представителя УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон, который не поддержал решение собора УПЦ, принятое в тот день, и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет, сообщило издание «Религиозная правда».

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В УПЦ заявили, что не знают ни о какой встрече Порошенко с представителями церкви:

«Если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в нем нет ничего особенного», — прокомментировал сообщение председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

Напомним, глава раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарет заявил, что создание подконтрольной Константинопольскому патриархату Украинской автокефальной православной церкви готовы поддержать десять иерархов канонической УПЦ, но до последнего момента они будут скрывать своё участие.

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