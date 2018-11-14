Киев, 14 ноября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Украинская православная Церковь отвечает на беспрецедентное давление со стороны государства своей твердостью и нейтралитетом, и нет никаких признаков того, что Петр Порошенко сможет добиться раскола в УПЦ и перехода иерархов и верующих в «автокефальную церковь», сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 14 ноября, религиовед Роман Лункин, комментируя встречи президента Украины с иерархами УПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщалось ранее, во вторник Порошенко отказался приехать в Киево-Печерскую лавру на встречу с иерархами УПЦ и пригласил их «на свою территорию», однако приглашение посетить «Украинский дом» приняли лишь трое из 89 иерархов. В тот же день собор УПЦ принял решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

То, что может быть воспринято как слабость УПЦ и ее оборонительная позиция, на самом деле является активной политической программой. Они отказываются подчиняться сиюминутной конъюнктуре. Они сохраняют нейтралитет, что очень сложно в современной Украине.

Эта позиция придает им силы, твердости, непоколебимости. И эта позиция, несомненно, раздражает Порошенко, что и проявилось в том, как он проводил встречи с иерархами.

Занять более активную, «наступательную» позицию Церковь не может, потому что это даст националистам повод обвинить их в неповиновении властям и в том, что они подчиняются стране-агрессору. Резкую позицию они могут занимать в отношении Константинополя, что они и делают, но не в отношении Порошенко.

Опасности массового перехода иерархов или верных в новую структуру нет. Давление на Церковь осуществляется уже полгода, но на встрече с Порошенко были лишь три епископа. За эти полгода ничего не изменилось, кто и ранее был сторонником Константинополя — тот им и остался. Несмотря на сильнейшее давление со стороны власти, раскола в УПЦ не будет, — отметил Лункин.