Москва, 14 ноября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Поддержка Германией призыва Франции о создании европейской армии выглядит больше демаршем против политики США, чем реальная готовность создать военную систему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Однако пока это выглядит больше политическим демаршем лидеров Европы против политики США, чем реальной готовностью к созданию новой военной системы, тем более, что балтийские страны, Польша и ряд других европейских государств в этом важном вопросе будут поддерживать не Германию и Францию, а США», — заявил Железняк.

Он отметил, что, понимая всю сложность задачи в условиях фактического доминирования американских баз по всей Европе, руководство Пятой республики не готово брать на себя груз ответственности за реализацию идеи общеевропейской военной структуры и заручилось пониманием по этому вопросу Германии, которую могут поддержать в других странах Европы.

Тем не менее парламентарий указал на то, что Ангела Меркель пошла дальше своего французского коллеги и предложила создать европейский Совет безопасности.

«Это демонстрирует понимание необходимости обретения независимости от США и озабоченность ведущих стран ЕС, отчетливо понимающих, что становятся заложниками американской политики в условиях пренебрежения Вашингтоном безопасностью в Европе. Намерение создать свою армию — это вполне ожидаемый ответ на агрессивные и непродуманные действия США, в том числе намерение Белого Дома выйти из договора по РСМД», — добавил депутат.