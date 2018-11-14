Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославской области гендиректор ООО «МЭС», владеющей котельными в Переславле-Залесском, хочет взыскивать долги потребителей теплоэнергии с регионального бюджета. Соответствующее уведомление он направил губернатору Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Егоров (справа) в котельной «МЭС»

Котельные «МЭС» уже два года не получают деньги за генерацию тепла. По мнению руководителя ООО «МЭС» Юрия Егорова, это произошло из-за того, что региональные власти не утвердили ему тариф на производство теплоэнергии. Деньги за тепло собирал посредник — муниципальное предприятие «Спектр», владеющее тепловыми сетями. Но и «Спектр» не платил котельной.

Однако решением ряда судов, в том числе Верховного, установление так называемого «нулевого тарифа» для котельной «МЭС» признано незаконным. Поскольку к убыткам компании привело именно решение региональных властей, требовать долги котельная теперь намерена с областного бюджета.

По данным Егорова, задолженность перед котельными ООО «МЭС» со стороны потребителей Переславля-Залесского, в том числе со стороны бюджетных учреждений и воинской части — учебного центра РВСН, превысила на настоящий момент 85 миллионов рублей. Котельные не могут расплатиться за газ и электричество, а также выплатить зарплату сотрудникам.

Деньги ООО «МЭС» собирается взыскивать в судебном порядке, включая международные судебные инстанции. А перед подачей иска предприятие предлагает уплатить долг в добровольном порядке, причем предлагает выбор способа оплаты — на счета ООО «МЭС» или поставщикам газа и электричества, которым должно само «МЭС.

Также ООО «МЭС» уже выиграло суд у муниципальной школы-интерната в Переславле-Залесском. Весной 2018 года суд постановил взыскать со школы больше полутора миллионов рублей за поставленное тепло в пользу ООО «МЭС».

По итогам переговоров в начале октября 2018 года между ООО «МЭС» и администрацией Переславля была достигнута договоренность об оплате поставляемого тепла. Однако по утверждению Юрия Егорова, договоренность не выполняется, оплата не производится. В связи с этим на котельных ООО «МЭС» будут введены ограничения на генерацию тепла. В частности, с 14 ноября будет понижена температура теплоносителя до норматива (до этого котельная выдавала тепло выше нормы, чтобы прогреть дома и соцсферу), в случае полной неоплаты с 21 ноября 2018 года температура будет снижена на три градуса ниже норматива. А с 1 декабря ООО «МЭС» в случае неполучения средств перестанет подавать теплоэнергию для приготовления горячей воды жителям микрорайона «Чкаловский».