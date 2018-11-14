Москва, 14 ноября, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Певцу Диме Билану присвоено звание «Заслуженный артист России». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Daniel Kruczynski Дима Билан

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе отмечается, что такого почётного звания исполнитель удостоился за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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Как сообщало ИА REGNUM, Дима Билан стал самым молодым народным артистом Кабардино-Балкарии. В республике он с семьёй жил с шести лет, здесь же окончил среднюю школу. Звание «Заслуженный артист КБР» Билану было присвоено в июле 2006 года после участия в конкурсе «Евровидение», который прошёл в Афинах. Тогда российский исполнитель занял второе место, уступив победу в конкурсе финской рок-группе Lordi.