Астана, 14 ноября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Казахстане выделен 171 земельный участок для строительства студенческих общежитий, заявил 14 ноября заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагаметов на республиканском форуме первичных партийных организаций правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), сообщает агентство «Казинформ».

СурГУ Университетское общежитие

Заместитель министра отметил, что в республике для высших учебных заведений и колледжей требуется 90 тыс. новых мест. В работу активно включились местные и исполнительные органы власти.

Аймагаметов добавил, что до конца 2019 года будет выделено более 5 тыс. новых мест в общежитиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова заявила, что студенты остро нуждаются в общежитиях. По её данным, только 66% студентов обеспечены жильем.

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