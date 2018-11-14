Копейск, Челябинская область, 14 ноября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняют причины смерти заключённого колонии № 1 Копейска. Его тело было найдено вечером 11 ноября в бытовом помещении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Пытка в полиции

По информации, которую на своей странице в Facebook опубликовала правозащитница Валерия Приходкина, у погибшего остались супруга и четверо детей. Якобы его избивали после того, как поймали на курении смесей.

«Его жестоко били и пытали, для того чтобы он рассказал, где взял и с кем ещё курил», — говорится в одном из обращений, опубликованных Приходкиной.

Отметим, в качестве ещё одной версии гибели рассматривается передозировка нарковеществ. Официальных комментариев областного управления ФСИН пока нет.