Чита, 14 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Житель Читы, который продавал должности в армии, приговорён к 3,5 года лишения свободы. Такое наказание ему определил Центральный районный суд Читы. Однако срок не реальный, а условный.

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Как уточнили в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю, злоумышленник находил желающих проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ и предлагал им решить вопрос трудоустройства. Такие услуги Альберт Г. оказывал не бесплатно. Мошенник использовал свои связи в кадровом подразделении Восточного военного округа, пишет ТАСС. Всего при его посредничестве на работу были устроены семь человек. Плата за трудоустройство варьировалась от 50 до 100 тыс. рублей.

На суде подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 6 ноября, Центральный районный суд города Читы вынесен обвинительный приговор в отношении четырёх ранее судимых мошенников. Они пытались нажиться на гражданах, желающих устроить детей в детские дошкольные учреждения. Места в детсадах они продавали за 30 тыс. рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не успели, незаконных действия были пресечены полицией.