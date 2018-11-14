Красноярский край, 14 апреля, 2003, 14:11 — ИА Регнум. 11 апреля 13 первых семей, участвующих в пилотном проекте социального реструктурирования районов Крайнего Севера Всемирного банка реконструкции и развития (ВБРР), получили сертификаты на приобретение жилья "на материке".

Сертификат представляет собой не только документ на получение жилья: в нем также дана вся интересующая переселенца информация. Всего же на приобретение жилья в первой очереди, а это инвалиды, ветераны ВОВ и многодетные семьи, стоит 273 семьи (свыше 570 человек).

По словам и.о. главы города Генадия Петухова, после майских праздников все семьи-участники пилотного проекта на обустройство на новом месте получат денежную дотацию в размере 50 тысяч рублей.

Пятнадцатого апреля начнется заявочная кампания на право получения жилья по второй очереди, куда входят неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы не менее тридцати пяти лет.