Калуга, 14 ноября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Калуге наградили победителей и лауреатов Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Как сообщали 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM организаторы телефорума, в 2018 году конкурс проводился по 10 номинациям. Его участниками стали журналисты из 49 федеральных и региональных телерадиокомпаний Брянска, Тувы, Иркутска, Адыгеи, Тамбова и других городов, республик и областей.

Admoblkaluga.ru На церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «СМИ против коррупции»

На конкурс было представлено 149 телевизионных работ. Жюри возглавил заместитель генерального директора — руководителя регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. В 2018 году телевизионному конкурсу «СМИ против коррупции» исполнилось 10 лет. В Калуге он проводится четвертый год. Цель творческого смотра — привлечение внимания журналистов и общественности к коррупции, выявление проблем правового просвещения граждан России.

По итогам конкурса в номинации «Лучший телевизионный фильм-расследование на тему коррупции» диплом победителя вручен главному редактору калужской телерадиокомпании «Ника» Светлане Королёвой за авторскую работу «Идеальная община». В данной номинации дипломами лауреатов также отмечены телерадиокомпания «Крылья» из Обнинска и ГТРК «Бурятия».

«Лучшей программой на федеральном телевидении, посвященной проблеме борьбы с коррупцией», стала работа Ивана Литомина «Елец» (ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия» «Вести. Дежурная часть»). В номинации «Лучшая программа на региональном телевидении, посвященная вопросу антикоррупционных действий» победила Гостелерадиокомпания «Татарстан» с работой «Территория закона». ГТРК «Калининград» и ГТРК «Калуга» стали лауреатами.

«Лучшей телевизионной просветительской программой, содействующей формированию антикоррупционного правосознания граждан Российской Федерации» члены жюри признали работу ГТРК «Алтай» «Без коррупции». Дипломами лауреатов в данной номинации также отмечены ГТРК «Кострома» и «Белгород». В номинации «Лучший репортер (автор) конкурса» диплом победителя присужден Маргарите Пацковой из ГТРК «Волгоград-ТРВ» за работу «Дело Гольдера». Журналисты ГТРК «Орел» и «Южный Урал» также удостоены дипломов лауреатов.

«Лучшим сюжетом на антикоррупционную тему, представленном на региональном телевидении» жюри признало работу ГТРК «Новосибирск» «Призрак реформы». Дипломами лауреатов в этой номинации отмечены ГТРК «Курск» и ГТРК «Поморье». В номинации «Лучшая серия сюжетов, посвященных теме борьбы с коррупцией, представленных на региональном телевидении» диплом победителя вручили ГТРК «Мордовия». Журналисты ГТРК «Тамбов», ГТРК «Ока» отмечены званиями лауреатов. В номинации «Лучший пример сотрудничества СМИ и правоохранительных органов в расследовании коррупционной деятельности» диплом победителя получила ГТРК «Тула» за серию программ «Во имя закона». Дипломы лауреатов получили ГТРК «Владивосток» и ГТРК «Башкортостан».

В специальной номинации «Особый взгляд», учрежденной жюри, диплом победителя присудили ГТРК «Самара» за программу «Воздушные замки». В номинации «За личное мужество, проявленное в ходе журналистского расследования коррупционной деятельности» диплом победителя присудили ГТРК «Псков» за работу «Нелегальное королевство бензоколонок» Алины Чабан. Звание лауреата получил Игорь Довидович изГТРК «Брянск».

Как заявил на церемонии награждения победителей министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, тема противодействия коррупции превращает СМИ в реальную «четвертую власть», а разрабатывающие эту тему журналисты «находятся на передовой, как в правовом, так и в социальном плане».

Напомним, телевизионный форум «СМИ против коррупции» проводился при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В состав конкурсной комиссии вошли журналисты, депутаты Госдумы РФ, представители СК РФ, Прокуратуры РФ, Совета судей РФ, МВД России, Счетной палата РФ.