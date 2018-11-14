Москва, 14 ноября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Стремление властей формализовать и регулировать данную область кажется вполне логичным и понятным. Вопрос, скорее, в практической реализации инициативы — ряд требований в законопроекте о регулировании рынка больших данных действительно не прописан, считает заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

Darpa.mil Большие данные (big data)

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ выступила против принятия законопроекта о регулировании рынка больших данных. Предложенное документом регулирование может создать проблемы для сайтов, использующих системы измерения аудитории, включая Google Analytics и «Яндекс.Метрику» и у ритейлеров.

«Большие пользовательские данные — важный ресурс для компаний, занятых в сфере электронной коммерции. Так, по последним данным АКАР, рынок интернет-рекламы в России за 9 месяцев 2018 года вырос на 22% до 140,5−141,5 млрд руб., опередив сегмент ТВ-рекламы.

Интересно, что формально на такие данные не всегда распространяется действующий 152 ФЗ, скажем, если речь не идет о ФИО или паспортных данных гражданина. Такие данные могут не указывать на конкретного человека, но при этом дают возможность идентифицировать пользовательские устройства — компьютер или смартфон.

Далее к этим идентификаторам привязывается множество сведений: история покупок, посещаемые сайты, запросы в поисковиках, «лайки» в соцсетях и другие данные. Безусловно, нельзя исключать риски использования такой информации в мошеннических целях.

Поэтому стремление властей формализовать и регулировать данную область кажется вполне логичным и понятным. Вопрос, скорее, в практической реализации инициативы. Так, сейчас в законопроекте не прописаны конкретные требования по защите больших пользовательских данных. Очевидно, что они появятся в подзаконных нормативных актах, требований к которым проект закона также не содержит.

Очень важно, чтобы эти документы были разработаны с учетом сегодняшних реалий обработки больших данных и международной природы глобальной сети, в противном случае новация может негативно повлиять на рынок онлайн-торговли в России», — заявил Янкин.

Ранее законопроект внес в Госдуму депутат Михаил Романов («Единая Россия»). Документом предлагается установить особенности государственного регулирования обработки больших пользовательских данных (порядок сбора, передачи и иной обработки больших пользовательских данных). При этом прописывается, что все данные будут доступны правоохранительным органам.

Читайте также: Законопроект о госрегулировании в сфере обработки big data внесен в Госдуму