Томск, 14 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главного научного сотрудника Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН Александра Быкова грамотой за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, сообщили в администрации Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, Александр Быков — признанный специалист в области молекулярной спектроскопии высокого разрешения. Он преподаёт и руководит коллективом исследователей. Под его руководством защищено восемь кандидатских диссертаций.

«Он отличный лектор, способный заинтересовать и молодёжную, и высокопрофессиональную аудитории, выступал с докладами в университете науки и технологий Китая, университетском колледже Лондона, университете Дж. Фурье и университете Пьера и Мари Кюри», — прокомментировала Огородова.

Научные исследования Быкова касаются анализа спектра поглощения водяного пара. Сейчас он развивает новые подходы к расчётам уровней энергии многоатомных молекул. За последние три года учёный опубликовал 15 научных статей в рецензируемых высокорейтинговых российских и зарубежных научных журналах.

«Выдающиеся результаты исследований нашего томского коллеги по достоинству оценены мировым научным сообществом, используются учёными ведущих спектроскопических центров России, Франции, Великобритании, Китая, США, что подтверждается высокой цитируемостью авторских статей», — резюмировала Людмила Огородова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, томские учёные славятся своими научными изысканиями. А вузовский комплекс Томской области является одним из старейших в России. В Томске, по данным областных властей, в настоящее время функционируют два национальных исследовательских университета (ТГУ и ТПУ), четыре федеральных государственных образовательных организации высшего образования (ТУСУР, СибГМУ, ТГАСУ, ТГПУ), а также четыре филиала крупных учебных заведений из других регионов России.