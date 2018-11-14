Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Российский проект резолюции по борьбе с киберпреступлениями принят Третьим комитетом Генассамблеи ООН. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте органа ООН.

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В Генассамблее отметили обеспокоенность ростом количества и разновидностей преступлений, совершаемых посредством информационно-коммуникационных технологий. Такие деяния угрожают стабильности критической инфраструктуры государств, предприятий и физических лиц.

Указано также, что Генассамблея просит от государств-членов информацию о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в сфере борьбы с киберпреступностью. На 74-й сессии Генассамблеи должен быть представлен соответствующий доклад.

В поддержку российской инициативы высказались представители 88 стран. Ожидается, что резолюцию рассмотрят на пленарной сессии ГА ООН до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября о российском документе, содержащем правила поведения государств в информационном пространстве, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН. При этом он отметил, что Москва еще двадцать лет назад подняла на международном уровне вопрос обеспечения информбезопасности.

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