Томск, 14 ноября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Уже через 15 лет мир может существенно измениться в технологической сфере, такое убеждение высказал ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Александр Шелупанов, выступая в ток-шоу конференции «Город IT». Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт (фрагмент). 1895

«Наверное, не будет компьютерных мышей и клавиатур, новостей из газет и проводной связи, скорее всего, исчезнут ключи и пароли, фотоаппарат и паспорт в привычном понимании и даже личные автомобили, а вместо 3D-кинотеатров появятся 7 — или 8D», — предположил ректор ТУСУРа.

В своём выступлении он отметил, что цифра существует многие годы, как и арифметика с математикой, и предложил аудитории провести эксперимент на знание цифры и готовность к восприятию цифровой экономики. Шелупанов напомнил о математической задаче с картины Николая Богданова-Бельского «Устный счёт» и предложил решить её. На картине 1895 года изображён класс сельской школы, где на уроке арифметики дети решают пример.

«120 лет назад дети решали такие примеры. Нам и сегодня никто не запрещает думать, мыслить и обладать базовыми знаниями, хотя бы таблицы умножения», — пояснил ректор.

Говоря о важности базового физико-математического образования для решения технологических задач он процитировал интервью американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска, который якобы заявил, что «идиотские тесты совсем убили американское образование… К счастью, в юности я читал советские учебники по физике. Теперь все наши сотрудники в обязательном порядке проходят советскую образовательную программу, которая позволила SpaceX стать лучшей космической компанией в мире».

Напомним, ток-шоу прошло в рамках конференции «Город IT». На нём представители бизнеса и власти подвели промежуточные итоги цифровизации, и обсудили дальнейшую реализацию этого проекта в России.

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