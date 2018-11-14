Москва, 14 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Ни о каком завоевании российскими винами международного рынка не может быть и речи, какими бы качественными они ни стали, сказал ИА REGNUM директор компании-импортера и производителя алкогольной продукции AST Леонид Рафаилов, комментируя сообщение о критике законопроекта о продаже алкоголя через интернет.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Бутылки с шампанским

Ранее газета «Известия» сообщила, что продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года: законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Нововведение, по их мнению, расширит рынок сбыта алкоголя: этот подход идет вразрез с госполитикой России по снижению масштабов чрезмерного употребления спиртного.

«Новость об отзыве законопроекта Минфина о легализации продаж спиртного в интернете была ожидаема. В проекте явно отсутствуют механизмы и способы контроля возраста покупателей. На самом деле это самая большая проблема, судя по описанию тех методов, которые предлагаются в документе.

Фактически не предлагается ни один метод, который мог бы быть реально работающим в соответствии с существующими законами. Других поводов для отзыва закона на доработку, которые были бы столь критичными, не существует, или они легко решаемы.

Например, введение системы ЕГАИС позволяет контролирующим органам следить за движением алкогольной продукции с доскональной точностью, независимо от того, где осуществляются продажи: в интернете или в ритейле. К сожалению, последствия такой недоработки закона в очередной раз отбросят алкогольный рынок страны далеко назад.

В результате будет потеряно время на развитие, на устранение ошибок, на возможность влиться в международный интернет-маркетинг без ощутимых потерь. А значит, ни о каком завоевании российскими винами международного рынка не может быть и речи, какими бы качественными они ни стали. Получается, что мы сами рубим сук, на котором сидим.

Также встает вопрос о нелегальном рынке алкоголя. Не имея возможности приобрести алкоголь законным путем, мы фактически толкаем потребителя в руки бутлегеров. Покупка несертифицированного алкоголя с рук может привести к непоправимым последствиям для здоровья, а иногда и для жизни. К сожалению, статистические данные о пользе запрещения интернет-продаж, видимо, не учитывают этот фактор, иначе результаты были бы наверняка другими».

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