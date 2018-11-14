Калуга, 14 ноября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы уже два месяца используют в работе мобильный комплекс «Дорожный пристав». В ходе очередного рейда с новым оборудованием было арестовано имущество должников на сумму почти 120 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Судебные приставы за работой в мобильном комплексе.

По её словам, аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» впервые на территории Калужской области был применён в сентябре 2018 года. Он работает по принципу камер фото‑ и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, с тем отличием, что камера «дорожного пристава», считывая номера автомобилей, мгновенно сверяет их с базой данных судебных приставов.

За два месяца использования этого мобильного оборудования калужские судебные приставы провели десятки совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками ГИБДД. Причём рейды проводились не только на дорогах областного центра, но и в районах.

Один из таких рейдов прошёл на автодороге Мещовск — Мосальск. В ходе акции было установлено свыше 20 машин, зарегистрированных на должников. Часть автолюбителей на месте, воспользовавшись мобильным терминалом, оплатили имеющиеся долги по штрафам за нарушение ПДД и налогам почти на 10 тысяч рублей.

«Судебными приставами были составлены акты описи и ареста имущества неплательщиков на общую сумму 118 тысяч рублей — под арест попали: автомобиль Лада «Приора», автомагнитола, зимняя резина, наборы инструментов и прочее имущество должников», — уточнила Любовь Скакун.

Теперь у неплательщиков есть 10 дней, чтобы рассчитаться с имеющимися задолженностями, иначе их имущество будет передано на реализацию.