Москва, 14 ноября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Мэрия Москвы установил порядок проведения охранно-поддерживающего ремонта жилых домов, включенных в программу реновации. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Согласно постановлению, префектуры административных округов Москвы наделяют полномочием по проведению поддерживающего ремонта домов, не включенных в программу капремонта. В основном это дома, вошедшие в программу реновации.

В мэрии пояснили, что со дня включения дома в программу реновации он исключается из программы капитального ремонта. Но реализации программы реновации растянута на 15 лет, это большой срок и дом может нуждаться в ремонте.

Поэтому префектуры административных округов Москвы обязаны будут проводить поддерживающий ремонт домов, включенных в программу реновации, но исключенных их программы капремонта. Также ремонт будет проводиться в случае аварий или ЧП. Средства на проведение поддерживающего ремонта предусмотрены в бюджете Москвы с 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утверждены 282 стартовые площадки для строительства жилья по программе реновации жилья. На этих площадках будет построено порядка 4,5 млн кв. метров жилья во всех округах столицы.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.

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