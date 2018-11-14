Астана, 14 ноября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Правительство Казахстана должно контролировать не более 15% экономики страны, заявил 14 ноября президент республики Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия торгов на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Глава государства напомнил, что первая волна приватизации в Казахстане прошла в 1995—1999 годах. По его мнению, приватизация позволила республике выйти из кризиса.

Назарбаев добавил, что МФЦА создан для реализации второго большого этапа приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Нурсултан Назарбаев запусти торги на бирже МФЦА. На площадке запущены условные торги глобальными депозитными расписками «Казатомпрома».