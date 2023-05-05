Ярославль, 14 ноября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Объем финансирования программы по развитию сельского хозяйства Ярославской области в 2019 году будет увеличен не менее чем на 190 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Планы по реализации программы были представлены 13 ноября на заседании комитета по аграрной политике Ярославской областной думы в рамках рассмотрения проекта бюджета следующего года.

Объем выделяемых средств на 2019 год составит 1,599 млрд рублей, из них областные средства — 921,5 млн, федеральные — 677,7 млн.

Финансирование мероприятий программы увеличивается по сравнению с 2018 годом на 13,5 процента, или на 191 миллион рублей. Также планируется поступление еще около 400 миллионов из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, — сказал, выступая перед депутатами, заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин.

В случае выделения этих денег, общий объем программы в 2019 году может вырасти на 600 миллионов рублей по сравнению с текущим годом.

Ярославские власти планируют продолжить введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, на это предусмотрено 55,9 млн рублей. Кроме того, планируется новшество: бюджет поддержит работу заготовительных пунктов сельхозпродукции и дикорастущего сырья. На развитие сельских территорий планируют потратить 573,9 млн рублей, более 9 млн из них — на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Продолжится газификации села. За счет государственных средств будут газифицированы населенные пункты в трех муниципальных районах. Предусмотрена поддержка начинающих фермеров и льноводства, а именно техническое обновление льнопроизводящих предприятий.

По итогам обсуждения комитет по аграрной политике рекомендовал Ярославской областной Думе принять проект закона об областном бюджете в первом чтении.